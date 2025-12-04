بتكلفة تجاوزت 796 مليون دولار.. أمريكا تفتتح أكبر قنصلية لها في العالم بأربيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ باعتباره الأكبر من نوعه على مستوى العالم، افتتح امس الأربعاء المبنى الجديد للقنصلية الأميركية في أربيل، وهو المشروع المعروف باسم "إن سي سي" (NCC) ويغطي مساحة 51 فدانا (206 آلاف متر مربع) ويضم موظفين من 7 وزارات ووكالات أميركية.

وتم الافتتاح بحضور مايكل ريغاس نائب وزير الخارجية الأميركي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني ونائبه قباد الطالباني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين.

ويعد المجمع مدينة صغيرة متعددة الوظائف، تتجاوز مهام القنصلية التقليدية، ويضم مرافق سكنية وأمنية وخدماتية متقدمة بتكلفة تجاوزت 796 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى أن يكون منصة لإدارة العمليات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية في الإقليم، ويقول مسؤولون ومراقبون إنه يعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز وجودها الطويل الأمد في إقليم كردستان والعراق.

