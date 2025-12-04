تحت شعار "الزهراء أم أبيها"..اليمنيون يحتفلون بذكرى ميلاد السيدة "فاطمة الزهراء" (ع) في صنعاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظمت التعبئة العامة في مديريات معين والصافية والوحدة بأمانة العاصمة، اليوم، فعاليات ثقافية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء -عليها السلام، "اليوم العالمي للمرأة المسلمة"، تحت شعار "الزهراء أم أبيها".

وفي الفعالية بمديرية معين، تطرّق وكيل أول أمانة العاصمة، خالد المداني، إلى جوانب من حياة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وأهمية استلهام الدروس والعِبر من سيرتها وجهادها وصبرها باعتبارها نموذجاً للمرأة المسلمة.

وأكد أن السيدة فاطمة الزهراء -عليها السلام- ستظل القدوة الحسنة لكل النساء مهما تعمّد البعض تجاهل سيرتها العطرة، فهي نعم القدوة ونعم الأسوة، وينبغي التأسي بها، خصوصاً وهناك استهداف للمرأة المسلمة.

ولفت المداني إلى الدور الكبير والجوهري للمرأة المسلمة التي تتخذ من الزهراء نموذجاً في واقع الحياة، وفي إطار المسؤولية، ومواجهة الظلمة والأعداء، ووعيها الكبير في إفشال مخططات الحرب الناعمة، وتحصين الأجيال بالوعي والبصيرة، وترسيخ القيم والأخلاق والمبادئ الإيمانية.

حضر الفعالية وكيل الأمانة المساعد سامي شرف الدين، وقيادات وشخصيات اجتماعية، وجمع غفير من المواطنين.

فيما أُقيمت في مديريتي الوحدة والصافية فعاليتان ثقافيتان لإحياء ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء -عليها السلام.

وخلال الفعاليتين، وبحضور مدير المنطقة التعليمية في الوحدة، ملاطف المطري، استعرض مسؤول الإرشاد في الوحدة إبراهيم البوصي، والناشط الثقافي في الصافية عبدالرحمن المناري، أوضاع المرأة العربية قبل الإسلام، وكيف جاءت الرسالة المحمدية لتعلي قيمتها ومكانتها وتمنحها كامل حقوقها.

ولفتا إلى واقع المرأة في المجتمعات الغربية والنظرة الدونية إليها، وما تتعرض له من معاملات مهينة لكرامتها وإنسانيتها.. مشيرين إلى أن الزهراء -عليها السلام- بما حملته من قيم نبيلة ومُثل عليا مثلت كل معاني الإنسانية والفضيلة.

واعتبر البوصي والمناري إحياء الذكرى محطة ثقافية لاستلهام القيم النبيلة من صفات الزهراء -عليها السلام- وأخلاقها وقيمها وإيمانها وصبرها وشجاعتها وجهادها، باعتبارها أنموذجاً فريداً للمرأة المؤمنة.

