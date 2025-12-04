السفير الالماني في العراق يزور مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زار السفير الالماني في العراقي "دانيال كريبر" ضريح الامام الحسين (عليه السلام) والتقى بالأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ "حسن رشيد العبايجي" وتجول في المتحف الخاص بالعتبة، وابدى سعادته واهتمامه بما تقدمه العتبة الحسينية المقدسة من مشاريع كما استمع الى شرح مفصل عن خدماتها الانسانية.

وقال الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ "حسن رشيد العبايجي" خلال استقالبه للسفير الالماني ان " مبادئ وقيم وسلوك العتبة الحسينية هو من سلوك ورسالة الامام الحسين (عليه السلام) المرتبطة برسالة السماء، فنحن نحب جميع الشعوب والطوائف، ولا نميز او نفرق بين طائفة واخرى، او شعب وآخر، ومن مبادئنا الاساسية نصرة المظلوم، وخصوصا الشعوب التي تعرضت الى الاضطهاد، وسفك دمائها، واغتصاب اراضيها وحقوقها، وهتك حرماتها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، ونرحب بالسفير الالماني ونتمنى ان نتبادل في الجوانب الثقافية والاقتصادية، ونتعاون في نصرة ومساعدة الانسانية وخصوصا المظلومة، لاسيما ان لدينا انطباع ان الشعب الالماني هو شعب منفتح، ومسالم، وانساني".

من جانبه اكد السفير الالماني في العراق "دانيال كريبر" خلال اللقاء انا" اشكركم على كلمات الترحيب وكرم الضيافة ومنحتني الفرصة ان اكون في هذا المكان المقدس وانا اعلم اهمية المذهب الشيعي في العراق لذلك اخترت ان ازور كربلاء كأول مدينة ازورها في جنوب العراق، وانا شاهدت الشيعة في مدن كثيرة من العالم مثل الهند، والباكستان، وافغانستان، وايران، ولكنها زيارتي الاولى لمدينة كربلاء المقدسة، وجئت الى العراق كسفير لألمانيا منذ شهر ايلول الماضي واؤكد لكم ان العلاقات العراقية الالمانية جيدة جدا، وسبق ان زار رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمـد شياع السوداني" الماني في العام (2023)، واتفقنا معه على برنامج عمل في وقتها، وقد اتى هذا البرنامج ثماره في العديد من النواحي".

