آية الله السبحاني: ضرورة عدم إهمال المفاهيم الإسلامية الأصيلة مع مرور الوقت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد المرجع الديني آية الله جعفر السبحاني على الدور المؤثر للعتبات المقدسة والمشاهد المشرفة في تعزيز الثقافة الدينية.

جاء ذلك خلال استقباله عصر يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، لـ "متوليي العتبات المقدسة والمشاهد المشرفة في إيران الإسلامية"، حيث أشار إلى أن وجود مقامات يُنسب إلى أبناء الأئمة أو أحفادهم (تعرف بالفارسية بـ "إمامزاده") (1) في أي منطقة يمثّل "داعية صامتًا للدين"، مؤكدًا أن هذه الأماكن المقدسة لها دور عظيم في حراسته.

وأضاف: "حيثما وُجدت هذه المقامات، تكثر الأعمال الحسنة وترتفع المشاعر المعنوية"، داعيًا إلى تعزيزها ووضعها في بؤرة اهتمام الجهات المسؤولة.

وحذر آية الله السبحاني من تحوّل الاسلام إلى "أسطورة" تهمل مع مرور الزمن، مؤكدًا على وجوب الحيلولة دون نسيان مفاهيمه الأصيلة. وأوضح أنّ "هذه المواقع الدينية تلعب دورًا أساسيًا في استمرارية المعارف الإسلامية ونشرها.

كما دعا إلى تخطيط ثقافي دقيق في العتبات المقدسة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من النخب والكفاءات في المجالات العقائدية والكلامية، ليكونوا قادرين على تلبية الاحتياجات الفكرية والعقدية للمجتمع.

ومن المقرر أن يُعقد "الاجتماع الثامن لعتبات إيران المقدسة والمشاهد المشرفة" صباح يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 في مسجد جمكران المقدس.

(1) كلمة "إمامزاده" هي مصطلح فارسي يشير حرفيًا إلى "ابن الإمام" أو "حفيده"، كما يستخدم أيضًا للإشارة إلى مقام يُنسب إلى أحد أولاد الأئمة أو أحفادهم، ويُعتبر مَعلَمًا دينيًا للزيارة.

