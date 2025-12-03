العتبة العباسية المقدسة تطلق البث المباشر إلى الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة عن إطلاق خدمة البث المباشر من داخل المرقد الشريف لمتابعي ومحبي أهل البيت (عليهم السلام) في شبه القارة الهندية.

وصرح الأستاذ علي البدري، رئيس القسم، قائلاً: "بدأت كوادرنا الفنية بالبث المباشر من صحن مرقد أبي الفضل العباسي (عليه السلام) ليصل إلى المخلصين لأهل البيت (عليهم السلام) في الهند".

وأضاف: "ينقل البث المباشر الأجواء اليومية، وجلسات ليلة الخميس، والمناسبات الدينية، وشعائر وحركة الزائرين في المرقد الشريف وبين الحرمين الشريفين".

أوضح البدري: "هذه الخدمة جزء من الخطة الاستراتيجية للدائرة، مستلهمة من رسالة كربلاء العالمية التي حملها الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، مع التركيز على الانفتاح والتواصل مع محبي أهل البيت (عليهم السلام) حول العالم بلغات متعددة". وأضاف: "من مسؤوليتنا استخدام جميع الوسائل الإعلامية المتاحة لإيصال هذه الرسالة والأجواء الروحانية إلى كل محب لأهل البيت (عليهم السلام) في جميع أنحاء العالم. هذا البث بمثابة جسر إعلامي يربط القلوب بمدينة كربلاء المقدسة".