مدیرو فروع العتبة العباسية المقدسة يجرون جولة على العوارض الرئيسية في مداخل المدينة القديمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قام عدد من رؤساء الأقسام في العتبة العباسية المقدسة بجولة ميدانية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مرقد أبي الفضل العباسي (عليه السلام) بهدف معاينة وتأهيلها.

قام بهذه الجولة كلٌّ من رئيس قسم الأمن الأستاذ حسين الشهرستاني، ورئيس قسم ما بين الحرمين الشريفين الأستاذ حسام حسين، ورئيس قسم الصناعات والحرف الفنية المهندس مصطفى محمد العميدي، ورئيس قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية المهندس قاسم هادي نوري، إلى جانب عدد من معاوني رؤساء الأقسام.

وقال السيد حسين الشهرستاني: "إن الجولة تضمنت مراجعة مداخل المدينة القديمة المؤدية إلى مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وأسفرت عن اختيار التصاميم المعمارية للنقاط الأمنية والخدمية، مع التركيز على الجانب الإنساني من خلال توفير ممرات مخصصة لمرور الزائرين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل دخولهم بانسيابية لأداء مناسك الزيارة".