فرنسا ترفض مقترحًا بحظر الحجاب في الأماكن العامة للفتيات دون سن 18 عامًا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ رفض وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الأحد، مقترحًا جديدًا يمنع الفتيات دون سن الثامنة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. قدّم لوران فوكييه، زعيم حزب الجمهوريين (LR) في الجمعية الوطنية، هذا المقترح إلى البرلمان. حذّر نونيز من أن مثل هذا الحظر قد يُلحق "وصمة عار" بالفتيات المسلمات وعائلاتهن. وصرح لقناة BFMTV أن هذا الإجراء "قد يُؤذي" المواطنين المسلمين، وأضاف: "أنا لا أؤيده بهذه الطريقة". تولى نونيز، قائد شرطة باريس السابق، منصب وزير الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول، خلفًا للوزير المتشدد برونو ريتيلو. استعاد الجدل حول الحجاب زخمه في فرنسا مع تنامي نفوذ اليمين المتطرف سياسيًا واجتماعيًا، وتصاعد النقاشات حول العلمانية والرموز الدينية. تضم فرنسا واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، وتثير هذه القضية توترات سياسية متكررة.

يُعدّ اقتراح حزب النهضة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا للمحافظين. حتى أن تقريرًا صدر مؤخرًا عن حزب النهضة في مجلس الشيوخ اقترح حظر صيام رمضان للأطفال دون سن السادسة عشرة. أثارت هذه الفكرة انتقاداتٍ ومخاوف من تجاوزها. في وقتٍ سابق من هذا العام، اقترح حزب النهضة، الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للأطفال دون سن الخامسة عشرة. تحظر القوانين الفرنسية الحالية بالفعل على موظفي الخدمة المدنية والمعلمين وطلاب المدارس الحكومية ارتداء الرموز الدينية المرئية، بما في ذلك الصليب المسيحي، والقلنسوة اليهودية، وعمامة السيخ، والحجاب الإسلامي، داخل المباني الحكومية والمدارس الحكومية. يقول العديد من النقاد إن محاولات فرنسا المتكررة لتقييد الحجاب والبوركيني وغيرهما من قواعد اللباس الإسلامي تُسهم في تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.