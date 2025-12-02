العتبة العباسية المقدسة تطلق منصة الحوار القرآني الالكترونية في الجامعات العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلق المجمع العلمي القرآني في العتبة العباسية المقدسة منصة الحوار القرآني الإلكترونية، محققًا بذلك أول مبادرة رقمية لمشروعه القرآني في الجامعات العراقية منذ انطلاقه قبل ست سنوات.

استضاف المعهد القرآني في النجف الأشرف، التابع للمجمع، الجلسات الافتتاحية للمنصة في كلية العلوم بجامعة الكوفة.

وصرح الأستاذ فضل عباس، رئيس وحدة الأنشطة القرآنية، قائلاً: "استقبلت المنصة أكثر من 650 طالبًا وطالبة من الكلية والأقسام المجاورة.

واستُهلت بتلاوة قرآنية من حسين النعيمي، أعقبها حوار بعنوان "مفاتيح قرآنية لإدارة وقت الطالب الجامعي"، ألقاه الشيخ زمان الحسناوي، وأداره مدير المعهد الدكتور مهند الميالي".

وأوضح أن "المنصة تعتمد على استطلاعات رأي فورية وتفاعل مباشر بين الطلاب والمحاضر عبر تطبيق على هواتف المشاركين.

وقد اختير موضوع النقاش بناءً على تصويت الطلاب، مما يجعل التجربة أكثر تفاعلية وارتباطًا باهتماماتهم الفعلية".