ممثل إيران يحرز المركز الثاني في مسابقة باكستان الدولية لتلاوة القرآن في إسلام آباد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اختتمت الدورة الأولى من مسابقة باكستان الدولية لتلاوة القرآن في إسلام أباد، واحرز ممثل الجمهورية الإسلامية الایرانیة على المركز الثاني في هذه المسابقة.

وحصل "أيمن رضوان بن محمد رملان" من ماليزيا على المركز الأول في الدورة الأولى من مسابقة باكستان الدولية لتلاوة القرآن الكريم، بينما حصل "عدنان مؤمنين خميسة" من إيران و"قاري عبد الرشيد" من باكستان على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وشارك نائب رئيس وزراء باكستان اليوم السبت في حفل ختام المسابقة وقام بتقديم الجوائز والأوسمة لأفضل ستة مشاركين، وذلك بمرافقة "سردار محمد يوسف"، وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، و"قاري صداقت"، كبير المحكمين ومنسق المسابقة.

وتمّ منح جائزة نقدية قدرها خمسة ملايين روبية(عملة باكستان) لأيمن رضوان بن محمد رملان، الذي حصل على المركز الأول، وحصل ممثلا إیران وباکستان على ثلاثة ملايين ومليوني روبية على التوالي لحصولهما على المركزين الثاني والثالث.



في غضون ذلك، تم منح المشاركين من أفغانستان وإندونيسيا والمغرب الذين حصلوا على المراكز الرابع والخامس والسادس في هذه المسابقة الدولية 200 ألف روبية لكل منهم.



تجدر الإشارة إلى أن باكستان استضافت في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر الجاري، الدورة الأولى من المسابقة الدولية لتلاوة القرآن، والتي شارك فيها متسابقون من 37 دولة إسلامية.



وحضر في هذه الدورة من المسابقة، "غلام رضا شاه ميوه الأصفهاني"، الحكم الدولي في المسابقات الدولية للقرآن من إیران، و"عدنان مؤمنين خميسه"، القارئ الدولي الموفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب ممثلين آخرين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

