البابا يقوم بأول زيارة لمكان العبادة الإسلامي في المسجد الأزرق في إسطنبول

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قام البابا ليون الرابع عشر بأول زيارة له إلى مكان عبادة إسلامي يوم السبت، حيث دخل جامع السلطان أحمد التاريخي في إسطنبول، المعروف عالميًا باسم الجامع الأزرق، خلال زيارته إلى تركيا. رحب به صافي أرباجوش، رئيس الشؤون الدينية (ديانت)، وخلع البابا حذائه وتجول في أرجاء المسجد المفروش بالسجاد، متأملًا في بلاطه الفيروزي الأيقوني وقبته الشامخة. بُني المسجد عام ١٦١٧ في عهد السلطان أحمد الأول، وهو أحد أهم رموز العمارة الإسلامية العثمانية، ولا يزال مركزًا دينيًا نشطًا للأغلبية المسلمة في إسطنبول. صرح إمام المسجد، أشجين تونجا، للصحفيين بأنه وصف المكان للبابا بأنه "بيت الله"، مضيفًا: "إذا أردت، يمكنك العبادة هنا".

وفقًا للإمام، رفض البابا العرض، لكنه أعرب عن رغبته في "رؤية المسجد" و"الشعور بأجوائه". لطالما أُدرج المسجد الأزرق ضمن برامج زيارات الباباوات المعاصرين كبادرة احترام للمسلمين. ويسير البابا ليو على خطى أسلافه في هذا التقليد، مع أنه استبعد بشكل ملحوظ آيا صوفيا القريبة من جدول زياراته. أُعيد تحويل الكاتدرائية البيزنطية السابقة إلى مسجد عام ٢٠٢٠، وهو قرار أثار انتقادات من عدة حكومات غربية والفاتيكان. شكّلت زيارة البابا للمسجد الأزرق بداية يوم ركّز على التواصل بين الأديان.