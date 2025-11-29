عالم حوزة النجف الأشرف: آية الله العظمى النائيني هندس حقبة جديدة في النظرية القانونية الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وصف آية الله السيد منير خباز، أحد كبار علماء حوزة النجف، آية الله العظمى المحقق النائيني بأنه رائدٌ في بناء المنهج الأصولي الحديث، مشيدًا بإسهاماته المنهجية والتحليلية في علم أصول الفقه. وكالة أنباء الحوزة - ألقى آية الله خباز، في المؤتمر الدولي لتكريم العالم الراحل بمدينة النجف الأشرف، محاضرةً مطولةً سلط فيها الضوء على السمات المميزة للتراث الفقهي للميرزا ​​النائيني. مهندسٌ منهجيٌّ للفقه الإسلامي في مستهل كلمته، وصف آية الله خباز ميرزا ​​النائيني بأنه "مهندس علم أصول الفقه"، مؤكدًا أنه لا يوجد من يُجسّد هذا اللقب بدقةٍ أكبر. وقال إن آية الله العظمى النائيني تميّز بـ"براعة هندسية" - أي قدرته على بناء نقاشات نظرية على أسسٍ متينة، والانتقال بسلاسةٍ من المقدمة إلى الخاتمة.

واستشهد بتحليل ميرزا ​​نائيني للتعويض والاستصحاب في كتابه "اللباس المشكوك" كمثالٍ رئيسي، مشيرًا إلى أن هذا العالم حوّل الجدل المبهم إلى معايير دقيقة، رددها لاحقًا الشهيد الصدر وغيره من كبار الفقهاء، وإن كان تفسيرها مختلفًا أحيانًا. مؤسس نظريات، وليس مجرد ناقد أكد آية الله خباز أن عمل ميرزا ​​نائيني يتميز بروح البناء لا الهدم. فبينما ركز بعض معاصريه على النقد، قدّم آية الله نائيني مرارًا وتكرارًا أطرًا وأسسًا نظرية جديدة. ومن بين ابتكاراته، سلّط آية الله خباز الضوء على نظرية الكلام التكميلي، وتصنيفات جديدة للحقوق والشروط، وتحليل جديد للسلطة المعرفية، والتمييز بين الحكم الحقيقي والحكم الظاهري. ومن خلال مراجعة ثلاثة من أهم أعمال آية الله العظمى نائيني، حدد ما لا يقل عن 28 نظرية أصلية.