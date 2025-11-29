عالم شیعي: حياة فاطمة الزهراء(س) نموذجٌ للنساء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد العلامة مقصود علي دومكي، المنسق الإقليمي لمجلس وحدة المسلمين (MWM) في السند، أن حياة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ليست منارةً للعالم الإسلامي فحسب، بل للبشرية جمعاء.

وقد أعرب عن هذه الأفكار خلال كلمته في مجلس عزاء أقيم في غوث هاولدار بروهي، يعقوب آباد، بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). وأكد العلامة مقصود دومكي، في كلمته خلال هذا المجلس، أن شخصية السيدة فاطمة (عليها السلام)، سيدة الجنة، قدوةٌ مثاليةٌ لجميع النساء. فالشخصيات العظيمة التي نشأوا على هديها الطاهر - الإمام الحسن (عليه السلام)، والإمام الحسين (عليه السلام)، والسيدة زينب (عليها السلام)، وأم كلثوم (عليها السلام) - جميعهم قدواتٌ وقائداتٌ للبشرية. وأضاف: إن نبي الإسلام، النبي محمد (ص)، أعلن السيدة فاطمة (عليها السلام) سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء أهل الجنة، وأعلن أيضًا أولادها سيد شباب أهل الجنة.

وأكد العلامة دومكي على أن من واجب المؤمنين في هذا العصر الاقتداء بالسيدة فاطمة (عليها السلام) والدفاع عن الحق والعدل كما وقفت بثبات في نصرة الحق. وأكد أن عفة السيدة فاطمة (عليها السلام) وطهرها وصلاحها مشهود لها في القرآن الكريم وورثة القرآن. وحثّ العلامة دومكي المؤمنين على إقامة مجالس العزاء في أيام فاطمة (عليها السلام) لنشر رسالتها الفاضلة، ليصل نور تعاليمها إلى كل فرد في المجتمع.

حضر مجلس العزاء مولانا حافظ داني بخش جعفري، وكامران علي الكربلائي، وامتياز علي، الذين قدموا خالص التعازي لأهل البيت (عليهم السلام) وللسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).