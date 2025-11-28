خطيب جمعة طهران: السيدة فاطمة (ع) هي قدوة لجميع الناس عبر التاريخ

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن أبو ترابي فرد": إن السيدة فاطمة (ع) من أبرز الشخصيات، وتُعتبر المثال الأمثل لهذه الفضيلة المباركة. وقد حظيت السيدة فاطمة (ع) بمكانة استثنائية في مجال السلوك العقلاني والإيماني، منذ طفولتها وعلاقتها بوالديها، وصولًا إلى دورها في بناء منزل نموذجي، ونواة أساسية في بناء المجتمع الإنساني.

واضاف خطيب جمعة طهران: لقد استلهم أطفال غزة، ورجال ونساء فلسطين ولبنان واليمن المقاومون، من شخصية هذه السيدة الجليلة. وهذا الدرس هو درس مكتبة أهل البيت (ع).

وهنأ أبو ترابي فرد بيوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (28 تشرين الثاني/نوفمبر)، : أثبت رجال البحرية البواسل، بحضورهم القوي في أعالي البحار وفي حفظ أمن إيران، عظمة القوات المسلحة وشموخها، وحققوا، بفضل العلم والمعرفة والعزيمة والإرادة والهمة، خطواتٍ عظيمة نحو ترسيخ السيادة.

وأضاف: آمل أن يسهم كل فرد من أبناء إيران في القوات المسلحة، بما فيها الجيش وحرس الثورة الاسلامية في حفظ أمن الشعب الإيراني والمنطقة في أوج قوتهم، بعون الله.

وصرح قائلا: في تصريحاته الأخيرة، ركّز قائد الثورة الإسلامية بشكل خاص على المكانة المرموقة والملهمة للتعبئة (البسيج)، واعتبرها ثروة وطنية لا تُضاهى، وأكد على دورها البارز وفكرها النبيل وإيمانها الراسخ ودوافعها النبيلة وإرادتها الصلبة في بناء القوة والوقوف في وجه المتطرفين في العالم.

وأكد قائد الثورة مجدداً على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها، وانها سرّ عزة الشعب الإيراني.

وشدد سماحته على أن الوحدة هي تحقيق العقلانية والمعرفة والفهم السياسي العميق ونقاء النفس والروح، وقال: "الوحدة ثمرة شجرة الإيمان والعمل الصالح وغزارة الرحمة الإلهية". ومن أهم رموز الوحدة وقوف رجال الدولة والمسؤولين جنبًا إلى جنب، وتوطيد أواصر العلاقة بين الدولة والمواطنين الإيرانيين. يجب أن نتحاور بحكمة وأدب؛ هذا هو منطق القرآن الكريم الصريح، الذي يوصي بمساعدة رئيس الجمهورية والحكومة على حل الخلافات وتذليل العقبات.

