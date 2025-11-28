الشيخ د صهيب حبلي يؤكد ان الثبات والوحدة خط الدفاع الأول للبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ استقبل الشيخ الدكتور صهيب حبلي، عضو تجمّع العلماء المسلمين في لبنان ورئيس جمعية أُلْفَة، وفدًا قياديًا من حركة طلائع الفجر ضمّ مسؤول العلاقات والتنسيق الحاج جمال السّن ومسؤول مكتب صيدا الحاج عماد جرادي.

وجاء اللقاء في سياق تثبيت المواقف الوطنية والثوابت العقائدية في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي تهدف إلى اختبار إرادة اللبنانيين وزعزعة أمنهم واستقرارهم.

وقد شدّد المجتمعون على أنّ هذه المحاولات لن تنجح في كسر عزيمة الشعب اللبناني، ولن تغيّر من موقع لبنان الطبيعي ومن دوره في حماية الأرض والعرض والكرامة.

وأكد الشيخ حبلي والوفد الزائر أن الثبات على الموقف هو المعيار الأساسي، وأن الحق لا يُساوم عليه ولا يُقاس بالظروف أو المصالح الضيقة، وأن أي تردد أو مواربة سيكون كشفًا للضعف وانكسارًا للوعي الوطني.

وأشار المجتمعون إلى معركة غزة والصمود البطولي للمقاومة الفلسطينية كمثال حي على قدرة الإرادة الحرة على مواجهة العدوان والتحديات الكبرى، مؤكدين أن كل انتصار للمقاومة هو انتصار للحق وللشعوب المقهورة، وهو درس لكل من يتردد في مواقفه الوطنية.

وشدّدوا على أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب وضوحًا وشجاعة في الموقف، وأن كل صوت يتردد أو يحاول الاحتماء بالمساومات لن يكون له مكان في معركة حماية الحق والسيادة.

وفي ختام اللقاء، اتُّفق على تعزيز التواصل والتنسيق بين الهيئات والقوى الوطنية، وتثبيت المواقف الثابتة تجاه كل من يحاول النيل من لبنان واستقراره، مع التأكيد على أن الوحدة والصمود هما خط الدفاع الأول والأساس في مواجهة كل تهديد.

