العميد نقدي لأعداء إيران: لن نوقف الحرب المقبلة حتى إزالة الكيان الصهيوني بالكامل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح مستشار القائد العام للحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي، خلال مناورة "اقتدار التعبئة" في محافظة خراسان الرضوية، أنّ 46 عاماً مرّت على تأسيس قوات التعبئة، وقد تحوّلت تلك "الشتلة الصغيرة" إلى "شجرة عملاقة" أبهرت العالم، باعتبارها مؤسسة مقدّسة ومجموعة واسعة من المتطوعين تشكّل جيشاً شعبياً فريداً وتؤدي دوراً بارزاً في مختلف الميادين.

وأضاف أنّ التعبئة "تشكيل استثنائي لا نظير له في العالم" ويمثّل المعنى الحقيقي للجمهورية الإسلامية والديمقراطية الدينية، حيث يكون الشعب بأكمله مسؤولاً ولا تنفصل الدولة عن المواطنين.

ووجّه نقدي خطاباً مباشراً لأعداء إيران قائلاً: "قريباً ستُهزمون على يد هؤلاء التعبويين. فلسطين ستتحرّر، وسيُقتصّ لدماء 20 ألف طفل استشهدوا مظلومين وأنتم تكتفون بالمشاهدة."

وأكد أنّه في حال فتح ميدان قتال جديد، فإن مطلب مقاتلي التعبئة الواضح هو عدم تعليق العمليات قبل محو إسرائيل بشكل كامل.

وتابع أنّ الشعب الإيراني، بإيمانه واقتداره، طرد "أكبر قوة في العالم" من البلاد وقطع يدها عن مصادر إيران الحيوية، موضحاً أنّ كل محاولات الأعداء و"وكلائهم" باءت بالفشل بفضل حضور وتضحيات التعبئة.

وأوضح أنّ وصفة الانتصار التي حالت دون نجاح المخططات المعادية خلال العقود الماضية كانت في جوهرها التعبئة، باعتباره ليس جيشاً شعبياً فحسب، بل قوة حاضرة في كل المجالات التي احتاجتها البلاد.

وأشار مستشار القائد العام للحرس الثوري إلى أنّ سرّ تجاوز إيران لكل "الفتن والمؤامرات" كان في الحفاظ على الوحدة والانسجام الداخلي، مؤكداً أنّ الشعب تحمل كل الصعوبات من أجل استقلاله وكرامته.

وقال إنّ الولايات المتحدة، بعدما فقدت الأمل في "العناصر الداخلية"، دفعت صدام حسين ونظام البعث في العراق للحرب ضد إيران، ثم دعمت مؤامرات متعددة لاحقاً، "إلا أن التعبئة أفشلتها جميعاً".

وختم العميد نقدي بالقول: "نحن ثابتون على قيم الثورة حتى آخر نفس وآخر قطرة دم، وسنواصل هذا الطريق حتى تحقيق النصر النهائي."

......

انتهى/278