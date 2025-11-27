الحرس الثوري يطلق مناورة "اقتدار التعبئة" العسكرية يشارك فيها القادة الكبار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ انطلقت صباح اليوم مناورة "اقتدار التعبئة" في جامعة الإمام الحسين (ع) للعلوم العسكرية وتدريب الحرس، بحضور القائد العام للحرس الثوري.

نظّم فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران الكبرى المناورة صباح اليوم (الخميس)، بمشاركة اللواء محمد باكبور القائد العام للحرس الثوري، واللواء أحمد وحيدي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من قادة هيئة الأركان العامة، وقادة فيلق محمد رسول الله (ص)، ومسؤولي منظمة التعبئة.

