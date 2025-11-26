مواكب معزية تشارك في احياء ذكرى شهادة فاطمة الزهراء (ع) في حرم أمير المؤمنين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواصل المواكب المعزية في ذكرى شهادة الزهراء (عليها السلام ) توافدها إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام ) داخل الصحن العلوي الشريف ومحيطه لأداء مراسم الزيارة وتقديم العزاء.

وبين رئيس قسم حفظ النظام الخادم كرار الجمالي في تصريح للمركز الخبري قائلاً:" بلغ عدد المواكب الوافدة أكثر من 200 موكب عزاء، وقد قام القسم بنشر كوادره في مختلف المفاصل التنظيمية لتسهيل دخول المواكب وانسيابية حركتها لتهيئة أجواء مناسبة لأداء مراسم الزيارة في هذه المناسبة الأليمة".



وأضاف"أن الجهود الميدانية جاءت بالتنسيق مع باقي الأقسام الخدمية في العتبة العلوية المقدسة، بهدف توفير أفضل الخدمات للمعزين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومن الجدير بالذكر أن العتبة العلوية المقدسة قد أعدت خطة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمواكب المعزية حتى انتهاء مراسم الزيارة.

