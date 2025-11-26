الآلاف يشاركون في إحياء ذكرى استشهاد السيدة "فاطمة الزهراء" (ع) في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أحيا آلاف المسلمين في محافظة النجف الأشرف، ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، حيث توافد الزائرون من مختلف المحافظات لأداء مناسك الزيارة والتعبير عن الولاء لأهل البيت (عليهم السلام).

وشهدت المدينة انتشاراً أمنياً واسعاً شاركت فيه قوات الشرطة المحلية وعناصر القوات الاتحادية، إضافة إلى تفعيل الخطة المرورية لتسهيل حركة الزائرين، فيما نصبت نقاط التفتيش ووضعت مفارز طبية وإسعافية قريبة من مواقع التجمع.

وانتشرت المواكب الحسينية والخدمية على امتداد الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لتقديم الطعام والشراب وخدمات الإيواء للزائرين، وسط تعاون واضح بين المتطوعين والجهات الأمنية.

واستنفرت الدوائر البلدية والصحية ملاكاتها لضمان انسيابية الزيارة، حيث تم تنفيذ حملات تنظيف مكثفة بالقرب من أماكن الزيارة، إضافة إلى تجهيز سيارات إسعاف قرب مراكز التجمع الرئيسة.

وشهدت بعض المناطق في أطراف المدينة تقييد الحركة المرورية وتحويل مسار المركبات لتسهيل دخول الزائرين سيراً على الأقدام، فيما أكد مسؤولو الخطة أن "الزيارة جرت حتى الآن بأجواء هادئة وآمنة".

