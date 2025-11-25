قائد الثورة الاسلامية يشارك في مجلس عزاء استشهاد السيدة "فاطمة الزهراء" (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت مساء الاثنين في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران مراسم ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وذلك بالتزامن مع الليلة الرابعة من مجالس العزاء، وبحضور قائد الثورة الإسلامية وآلاف المعزّين من مختلف شرائح المجتمع.

وألقى حجة الإسلام والمسلمين مسعود عالي كلمة تناول فيها مفهوم المعروف والمنكر في البعد الاجتماعي وتأثيرهما على مسار جبهة الحق، مؤكداً أن السيدة الزهراء عليها السلام، بعلمها وموقفها، أدّت دوراً محورياً في حفظ «أعظم معروف» في جبهة الحق والمتمثل في شخصية الإمام علي عليه السلام، ومنعت كذلك «أعظم منكر» وهو الانحراف عن خط الولاية، وبذلك أصبحت «حافظة لجبهة الحق».

كما قدّم محمود كريمي في ختام المجلس مراثٍ ونواحٍ في ذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام.

...............

