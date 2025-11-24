زيارة الأمين العام لحركة "أمة" لمكتب المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار الأمين العام لحركة "أمة" الشيخ عبدالله جبري، مكتب المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) في بيروت، والتقى بممثل هذا المجمع في لبنان حجّة الإسلام محسن نخعي.

وقد قدم في هذا اللقاء، حجّة الإسلام نخعي تقريرا مختصرا عن إجراءات ونشاطات المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في لبنان، وبيّن القابليات المشتركة للتعاون والتفاعل في المجال القرآني، وصرح: نحن في المجمع العالمي لأهل البيت (ع) نؤكد دائما على تعزيز الإسلام المحمدي الأصيل، والحوار بين الأديان والمذاهب، والتركيز على المبادئ المشتركة بينها.

ومن جانبه أعلن الشيخ عبدالله جبري عن الاستعداد للتعاون المشترك بين المجموعتين، وذلك من منطلق التآزر بينهما، مؤكدا ضرورة إقامة جلسات مشتركة علمائية.

