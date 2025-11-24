إيران تدين العلمية الارهابية للكيان الصهيوني التي اغتالت الشهيد الطبطبائي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دانت وزارة الخارجية الإيرانية، الهجوم الذي شنّته "المقاتلات التابعة للكيان الإسرائيلي المعتدي على منطقة سكنية في ضاحية بيروت، وما رافقه من اغتيال جبان للقائد الكبير في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد هيثم علي الطبطبائي".

وقالت الوزارة إنّ "هذا العدوان يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واعتداءً وحشياً على سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها الوطنية"، مشدّدةً على ضرورة "محاكمة ومعاقبة قادة هذا الكيان لارتكابهم عملاً إرهابياً وجريمة حرب".

وعزّت الخارجية الإيرانية، قيادة حزب الله، باستشهاد القائد الطبطبائي "الذي كرّس حياته للدفاع عن لبنان ومقاومة العدو الإسرائيلي". مؤكدةً أن "استمرار الدعم الأميركي للكيان هو السبب الأساس في مواصلة تجاوزاته وجرائمه"، ومذكّرةً بالمسؤولية المباشرة التي تقع على عاتق ضامني وقف إطلاق النار.

وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت أيضاً أنّ "صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقاعسهما أمام الاعتداءات المستمرة والجرائم المتعدّدة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب اللبناني أمر مؤسف وغير قابل للتبرير".

وطالبت "المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية لمواجهة الإرهاب المنظّم والحرب التي يشنّها الكيان الإسرائيلي ضد لبنان ودول أخرى في المنطقة".

ورأت الوزارة أنّ "المغامرات العسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة غرب آسيا تُعدّ أخطر تهديد ليس فقط لسلام المنطقة واستقرارها، بل للأمن والسلم الدوليين"، مضيفةً: "الوقوف بوجه هذا التهديد هو مسؤولية عالمية مشتركة".

من جانبه، نعى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الشهيد القائد الجهادي، متوجّهاً بالعزاء إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.



وأشار لاريجاني في تغريدة له على منصّة "إكس"، إلى أنّ "نتنياهو يواصل مغامراته إلى أن يدرك الجميع أنه لم يبقَ طريق إلا مواجهة هذا الكيان".

وزفّ حزب الله، في بيان، مساء اليوم، القائد الطبطبائي الذي ارتقى على إثر عدوان إسرائيلي على ‏منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد.‏

....................

انتهى / 323