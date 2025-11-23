الكيان الصهيوني يواصل اعتداءاته..20 شهيد وإصابة 83 آخرين في عدوان صهيوني على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتقاء 20 شهيداً وإصابة أكثر من 83 شخصاً بعضهم بحالة خطرة، في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي مساء أمس السبت.

وفي غربي مدينة غزة، ارتقى 5 شهداء باستهداف سيارة قرب مفترق العباس، وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون من جرّاء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي النصر.

وقال مراسل الميادين إنّ شهداء ارتقوا وجرحى سقطوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مدينة دير البلح، ومنزلاً آخر جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات، عن وصول شهيد و7 إصابات من جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً إلى جوار المستشفى وسط القطاع.

وفي هذا السياق، نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أنّ "إدارة ترامب تدعم الهجمات الإسرائيلية في غزة اليوم".

