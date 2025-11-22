زعماء الشيعة يدينون بشدة موجة جديدة من عمليات القتل المستهدفة في كراتشي، ويطالبون بالقبض على القتلة على الفور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح الأمين العام المساعد لمجلس علماء الشيعة في باكستان، العلامة نذير عباس تقوي، بأن استئناف عمليات القتل المستهدف للشيعة في كراتشي أمرٌ مقلق للغاية. ففي الأيام العشرة الماضية، استُشهد ثلاثة شبان شيعة أبرياء في أماكن مختلفة، مما أثار قلقًا بالغًا في أوساط الشيعة. وأكد أن من مسؤولية حكومة السند وقوات الأمن إلقاء القبض على الإرهابيين وأعوانهم المتورطين في هذه الحوادث وتقديمهم للعدالة. وأعرب الأمين العام لمجلس علماء الشيعة في باكستان، العلامة الدكتور شبير حسن ميسمي، عن قلقه العميق إزاء عمليات القتل المستهدف المستمرة مؤخرًا في كراتشي. وقال إن الأجواء الهادئة في المدينة تُفسد من جديد. نطالب الجهات المسؤولة، وخاصة حكومة إقليم السند، باتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ضد حوادث القتل المستهدف الأخيرة هذه وكشف حقيقة العناصر الشريرة المتورطة. نحن مواطنون مسالمون في هذا البلد، ونقف دائمًا في الصفوف الأمامية من أجل السلام والنظام. ولذلك، لن نسمح لأحد بتدمير السلام في هذه المدينة المسالمة كراتشي.

صرح رئيس مجلس وحدة مسلمي السند، العلامة حياة عباس نجفي، بأننا ندين بشدة مقتل رجل الأعمال الشيعي شبير قاسم. ليلة أمس، وأثناء عودته من العمل، تعرض لكمين إرهابي أمام بوابة كبار الشخصيات في مزار قائد على طريق رئيسي في المنطقة الحمراء، مما أثار تساؤلات كبيرة حول أداء أجهزة إنفاذ القانون، وهو أمر مقلق للغاية. وقال إنه خلال الشهرين الماضيين، استُهدف ثلاثة شيعة من قبل إرهابيين في مناطق مختلفة من المدينة، ولكن حتى اليوم لم تُلقِ الأجهزة الأمنية القبض على أي مجرم. وللأسف، لا تتخذ الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون أي خطوات جادة بشأن هذه القضية الخطيرة. متى ستتخذ حكومة السند ووزير الداخلية إجراءات للقبض على قتلة التجار الشيعة؟

وأضاف أن حكومة السند نفسها تحمي وتدعم الجماعات الإرهابية المحظورة في كراتشي. إذا لم تتوقف سلسلة جرائم القتل ضد الشيعة هذه ولم يُقبض على القتلة قريبًا، فسيُجبر جميع قادة وأحزاب المجتمع الشيعي على إطلاق احتجاجات حاشدة ضد الحكومة. وطالب حكومة السند بشن عملية فورية ضد المنظمات الإرهابية المحظورة واعتقال القتلة المتورطين في عمليات القتل المستهدف دون تأخير. أعرب رئيس التحالف الجعفري الباكستاني، العلامة سيد شهنشاه حسين نقفي، عن قلقه البالغ إزاء اغتيال شبير قاسم على يد إرهابيين في كراتشي، وطالب الأجهزة الأمنية بالقبض على القتلة. وفي بيان إدانته، قال العلامة سيد شهنشاه حسين نقفي إنه من جهة، يُحاكم الشيعة الوطنيون إعلاميًا، ومن جهة أخرى، تُستأنف الإبادة الجماعية للشيعة. بعد استشهاد عادل حسين ومحمد حيدر في كراتشي، يُعدّ اغتيال شبير قاسم مؤامرةً لزعزعة استقرار باكستان. وطالب العلامة شهنشاه نقوي مؤسسات الدولة بالقبض فورًا على العناصر الإرهابية المتورطة في عمليات اغتيال الشيعة وداعميهم.