العلامة فضل الله يدين العدوان الصهيوني الغاشم ويقدم تعازيه الحارة لذوي الشهداء في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أجرى العلّامة السيّد علي فضل الله اتصالًا بزوجة مدير مدرسة المنصوري، الدكتورة ندى يوسف، مقدِّمًا تعازيه الحارّة باستشهاد زوجها الأستاذ محمد شويخ في الغارة الصهيونية، مؤكّدًا القيمة التربوية والمكانة الكبيرة التي كان الشهيد يحظى بها، ومشيرًا إلى أنّ العدو الصهيوني يهدف من خلال هذا العمل إلى اغتيال الحقيقة والتاريخ، وضرب كل عناصر الصمود والثبات، وفي مقدّمها القطاع التربوي.

كما اتصل سماحته بالإعلامية عبير شرارة معزّيًا بوفاة شقيقها حسان.

وقدّم سماحته التعازي لعائلة النائب السابق زاهر الخطيب، مشيرًا إلى أنّ الراحل كان يمثّل قامة وطنية وعروبية كبيرة، ومشيدًا بدوره التشريعي والوطني والمقاوم في حماية الوطن من الأطماع الصهيونية.

ومن جهة أخرى، دان سماحته المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحقّ الآمنين في مخيّم عين الحلوة، والتي أدّت إلى سقوط شهداء وجرحى، مؤكّدًا أنّ هذا العمل يعكس همجية هذا العدو وغدره، وسعيه الدائم إلى ضرب عناصر الثبات والصمود والإرادة لدى الشعب الفلسطيني لدفعه إلى التخلي عن حقّه في العودة إلى أرض الآباء والأجداد.

