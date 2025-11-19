عقد الامتحان السنوي لجمعية حجة العصر في المدارس الشيعية في تنزانيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت جمعية حجة العصر الدينية في تنزانيا، كما في السنوات السابقة، مشاركة طلاب مدارسها التابعة في الامتحانات النهائية للعام الدراسي. ووفقًا لمسؤولي الجمعية، أُجريت الامتحانات في خمس مواد رئيسية: القرآن الكريم، والفقه، والتاريخ، والأخلاق، والعقائد، بمشاركة طلاب من جميع مدارسها التابعة.

المدارس المشاركة في هذه الجولة من الامتحانات هي: مدرسة المصطفى (ع) في بونغو، مدرسة الامام علي (ع) في واكيندو، مدرسة فاطمة الزهراء (ع) في غمبوروني، مدرسة الامام الحسن (ع) في مانديلا، مدرسة الامام الحسين (ع) في كيبيتي، مدرسة الامام زين العابدين (ع) بالمزيزي، مدرسة الامام محمد الباقر (ع) في عطيتي، الامام الصادق (ع). مدرسة رونغونغو، مدرسة الامام الكاظم (ع) في مبويرا، مدرسة الامام الرضا (ع) في اكويري، مدرسة الامام الجواد (ع) في نياكورو، ومدرسة الامام النقي (ع) في كمبوزي.

وأكد مسؤولون من جمعية حجة العصر التزامهم بمواصلة البرامج التعليمية وعقد الامتحانات السنوية الدورية لتعزيز المستوى الأكاديمي والديني للطلبة.