استشهاد مدني وإصابة 11 آخرين في عدوان صهيوني جديد جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأربعاء، عن ارتقاء شهيد وإصابة 11 مواطناً في عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة الطيري، قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان.

وكانت مراسلة الميادين في جنوب لبنان، قد أفادت أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت، صباح اليوم الأربعاء، سيارة في الطيري بصاروخين، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية في السيارات المحيطة، من بينها باص كان يقلّ طلاباً إلى المدرسة.

ووفق المعلومات، صودف مرور الحافلة المدرسية خلف السيارة المستهدفة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وسائق الحافلة بجروح.

وفي سياق آخر، ارتفع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا إلى 14، وفق حصيلة محدّثة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

وكان مراسل الميادين قد ذكر أنّ الغارة استهدفت مرأباً للسيارات بـ3 صواريخ، ما تسبّب بوقوع عدد كبير من الضحايا، مشيراً إلى أنّ الموقع المستهدف يقع في "الشارع التحتاني" داخل المخيم وهو مفتوح وتحيط به منازل المدنيين.

