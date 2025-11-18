بيان للجيش الإسرائيلي بشأن تفاصيل العملية الاستشهادية اليوم/الجهاد الإسلامي الفلسطيني یهنؤ

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب عملية استشهادية في الضفة الغربية، العثور على متفجرات داخل مركبة منفذي العملية.

وقعت هذه العملية الاستشهادية قبل ساعة عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن "هذه العملية نُفذت بسكين ودهس سيارة، وليس بإطلاق نار".

وأعلن جيش الاحتلال عن استشهاد منفذي العملية، كما أعلن عن عمليات تمشيط واسعة في المنطقة وإغلاق وحصار قرى فلسطينية جنوب بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خبراء المتفجرات وصلوا إلى مكان الحادث بعد العثور على مواد متفجرة داخل مركبة منفذي العملية الاستشهادية في غوش عتصيون.

وفي آخر التقارير عن هذه العملية، أعلنت مصادر إخبارية عن سقوط 8 جرحى، كما أفادت بعض المصادر بمقتل صهيوني واحد.

منفذا العملية الاستشهادية عند مفترق غوش عتصيون أحدهما من مدينة الخليل والآخر من بلدة بيت عامر شمال الخليل. وشهدت هذه المنطقة اعتداءات صهيونية واسعة وحرقًا للممتلكات الفلسطينية على يد المحتلين في الأيام الأخيرة.

رد حركة الجهاد الإسلامي على العملية الاستشهادية في الضفة الغربية

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بيانًا هنأت فيه بالعملية البطولية التي نفذها مقاتلان فلسطينيان عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي هذه العملية رداً على جرائم عصابات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، وأعلنت أن الشعب الفلسطيني سيقاوم جرائم الكيان الصهيوني بكل الوسائل ولن يصمت.