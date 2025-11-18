السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا وجامعة المصطفى تستضيفان ندوة عبر الإنترنت حول "الإنسانية والحرية من منظور آية الله العظمی السید علي الخامنئي"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تُقيم القنصلية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتعاون مع جامعة المصطفى الدولية في جنوب أفريقيا، ندوة إلكترونية بعنوان "الإنسانية والحرية من منظور آية الله السید علی الخامنئي".

تُعقد هذه الندوة الإلكترونية يوم الأربعاء، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية (11:30 صباحًا بتوقيت إيران)، ويمكن الوصول إليها عبر Google Meet على الرابط https://meet.google.com/ruv-wtnm-fep.

ستُتاح للمشاركين فرصة المشاركة في نقاشٍ مُلهم حول مبادئ الإنسانية والعدالة والحرية الحقيقية، كما عبّر عنها المرشد الأعلى الإیراني، آية الله السید علي الخامنئي.

تهدف الندوة الإلكترونية إلى توفير منصة فكرية للباحثين والطلاب والمهتمين لاستكشاف وجهات نظر أخلاقية وفلسفية حول كرامة الإنسان وحريته.