إقامة مؤتمر القرآن والأخوة في مقديشو بالصومال

عُقد في مقديشو، عاصمة الصومال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ملتقى "القرآن والأخوة"، بحضور غفير من المسلمين الصوماليين.

حضر الملتقى حشد كبير من سكان مقديشو، وألقى فيه الشيخ عبد الرشيد شيخ علي الصوفي، عالم ومقرئ، كلمة، حسبما ذكرت وكالة "أفريقيا برس".

أكد فيها على القيم القرآنية، والأخوة بين الناس، وتعزيز الوعي الديني والاجتماعي في المجتمع.

وأوضح الشيخ الصوفي أهمية التمسك بالقيم الدينية وتطبيقها في الحياة اليومية بهدف تعزيز السلام والمودة بين أفراد المجتمع.

وقال إن السعادة والرخاء في الدنيا لا تُشترى، ولا يستطيع أمهر الأطباء غرسها في القلوب، وإنما هي هداية ينزلها الله تعالى في قلب المؤمن، بغض النظر عن عرقه أو جنسيته.

وأضاف العالم الصومالي أن الله يحب عباده الذين يجتمعون ويرفعون أيديهم في الدعاء، والله تعالى هو مالك كل شيء.

ودعا المواطنين الصوماليين إلى إعطاء الأولوية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وفهمه وتطبيق تعاليمه في حياتهم، وشدد على ضرورة إطلاق حملة "خيركم من تعلم القرآن" (حديث نبوي) بين جميع فئات المجتمع بهدف تعلم القرآن وتلاوته.

كما أشار رجل الدين إلى أن الأخوة في الدين مقدمة على صلة الرحم، ودعا إلى ترسيخ قيم العفو والتسامح ونبذ العداوة والصراع.