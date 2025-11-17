مبادرة لدعم الأيتام في مؤسسة أمير المؤمنين (عليه السلام) بكربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظّمت كلية الطب في جامعة العميد، مبادرة (رحمة) لتقديم الدعم ومساندة الأيتام في مؤسسة أمير المؤمنين (عليه السلام) بكربلاء المقدسة.

وقالت مسؤولة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والأكاديمي في الكلية، الدكتورة لمياء عبد الكريم: إنّ "المبادرة تأتي امتدادًا لنهج الجامعة في تعزيز القيم الإنسانية لدى طلبتنا، وإشراكهم في أنشطة خدمية تعزز المسؤولية الاجتماعية، وجاءت بمشاركة فريق (رؤيا) الطلابي من طلبة كليتي الطب وطب الأسنان".

وأضافت "أجرينا زيارة ميدانية إلى مؤسسة أمير المؤمنين (عليه السلام) لرعاية الأيتام، إذ شارك الطلبة في تقديم الدعم والرعاية للأيتام، ما يعكس التزامهم بالقيم الإنسانية والرسالة الطبية".

وأوضحت أنّ "الزيارة تضمنت مجموعة من الأنشطة الإنسانية والخدمية، إذ أجرى الطلبة فحوصات الأسنان للأيتام، وقدموا الهدايا ووجبات الطعام لهم، إضافة إلى تنظيم ورش لتنمية مهاراتهم في الرسم والتطريز".

من جهتها، أعربت إدارة المؤسسة عن شكرها وتقديرها لجامعة العميد على مبادراتها الإنسانية التي تلبي احتياجات الأيتام وتخفف من أعبائهم.

