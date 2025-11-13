لقاء قبلي مسلح حاشد تحت شعار "وفاء لدماء الشهداء.. التعبئة مستمرة والجهوزية عالية" في ذمار اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظمت قبائل مديرية الحداء في محافظة ذمار، لقاء قبليا مسلحا حاشدا، تحت شعار "وفاء لدماء الشهداء.. التعبئة مستمرة والجهوزية عالية".

وأعلن المشاركون في اللقاء الذي تقدمه أعضاء، المحكمة العليا القاضي محمد الديلمي، ومجلس الشورى عبدالحميد القوسي، وصالح بينون، ومسؤول التعبئة بالمحافظة أحمد الضوراني، ومديرا أمن المحافظة العميد محمد المهدي، والمديرية فضل الحربي، النفير العام والجهوزية العالية لمواجهة تهديدات ومخططات الأعداء، وتجريم كافة أشكال الخيانة والعمالة التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة وسيادة الوطن.

وجددّوا العهد لله تعالى ولقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالثبات على موقف الجهاد والدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، والوفاء للقيم والمبادئ التي ضحّى من أجلها الشهداء الأبرار، والسير على نهجهم حتى النصر.

وأكد بيان صادر عن اللقاء، الجهوزية الكاملة والنفير العام لخوض أي جولة جديدة من المواجهة مع أعداء الله والأمة، معبرًا عن الفخر والاعتزاز بالمواقف التاريخية لقائد الثورة والشعب اليمني في نصرة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى العهد والوفاء للشهداء بالسير على دربهم و التحلي بالمبادئ والقيم التي ضحّوا بأرواحهم من أجلها، مؤكدًا استمرار التعبئة والدورات العسكرية ودعم القوة الصاروخية، ومواصلة رفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح حتى تحقيق النصر المؤزّر على الأعداء.

وثمّن البيان، الإنجاز الكبير لوزارة الداخلية في القبض على شبكة تجسُّس تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية.

وحذّر، كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والعمل على شقِّ الصف وزعزعة الجبهة الداخلية خدمةً للعملاء من الصهاينة وأذنابهم.

كما أكد البيان، الوقوف إلى جانب القيادة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن ووحدة الصف، ووقوف القبائل سندًا وعونًا للقيادة، وعدم التراجع أو التخلف عن مواجهة الأعداء أو كل من يعمل لصالحهم داخليًا وخارجيًا، حتى يتحقق الوعد الإلهي بالنصر.

ودعا إلى الحفاظ على الانتصارات التي تحققت ومواصلة السير على درب الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الزكية في المعركة المقدسة، وعدم الانحراف عن نهجهم حتى يتحقق النصر، مجددًا التفويض المطلق للقيادة الثورية لاتخاذ الخيارات المناسبة للدفاع عن الوطن ونصرة قضايا الأمة، محذرًا العدو الأمريكي والصهيوني وأدواته ومرتزقتهم في المنطقة من أي تصعيد.

حضر اللقاء، مديرو، فروع هيئات، مياه الريف محمد القوسي، والأراضي عبدالغني الديلمي، والموارد المائية هيثم الأشرم، ومصلحة الأحوال المدنية العقيد عبدالكريم البخيتي، وبحوث التنمية والتدريب سمير خشافة، وقيادات محلية وتنفيذية وتعبوية ومشايخ ووجهاء مديرية الحداء.

