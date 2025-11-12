وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 20 جنديا بسبب سقوط طائرة عسكرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 20 جندياً من جنودها لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا أمس الثلاثاء.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في منصة "إكس" أسماء الجنود القتلى، قائلة: "استشهد 20 من جنودنا الأبطال في حادث تحطم طائرة النقل العسكري (سي-130) على الحدود الجورجية الأذربيجانية". متقدمة بالتعازي إلى أسر الجنود.

وأضافت: "بدأ فريق البحث والإنقاذ والتحقيق في الحوادث بفحص حطام طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا الساعة 6:30 صباحاً بالتنسيق مع السلطات الجورجية".

وكانت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة قد أشارت إلى أن الطائرة، من طراز C-130 Hercules، أقلعت من مطار كنجة في تركيا، وتحطمت على بعد 5 كيلومترات من الحدود الجورجية، بعد دخولها المجال الجوي الجورجي، مرجّحة "احتمال وجود تدخل خارجي أو انفجار للذخائر على متن الطائرة العسكرية التركية"، وتداولت حسابات تركية صوراً للضحايا العسكريين في الحادثة.

