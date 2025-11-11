خرق صهيوني جديد.. قوة إسرائيلية تتسلل إلى بلدة عيترون اللبنانية وتفجر 3 منازل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مصدر أمني لبناني اليوم الثلاثاء بأن قوة خاصة للاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى بلدة عيترون الحدودية جنوب لبنان وفجّرت 3 منازل في الحي الجنوبي الشرقي للبلدة، في خرق جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب اللبناني.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دمّر مباني عدة في جنوب لبنان خلال الليلة الماضية .

وشهد جنوب وشرق لبنان أمس الاثنين سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية والمسيّرات الإسرائيلية على مناطق جبلية عدة بجنوب وشرق لبنان، في تصعيد عدوان متواصل يُعد الأوسع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

