انطلاق المــــــــــــــــــهرجان الوطني الدولي الرابع للإعلام النســـــــــائي، حريم رســـــــــالت
🔵محاور المهرجان:
🔹- المرأة، الثقة بالنفس، الصمود، والفاعلية الاجتماعية في بناء الأمة الإسلامية
🔹صمود المرأة المتحضرة، شجاعة المرأة، وصمودها
🔹المرأة، خلق فرص العمل، ريادة الأعمال، والاستثمار في الإنتاج
🔹 الحجاب، العفة، والستر في خطاب الثورة الإسلامية وهوية المرأة المسلمة
🔹 المرأة والإعلام، شرح مكانة المرأة في الغرب والإسلام
🔹أولويات المرأة المسلمة الإيرانية، متطلباتها، وواجباتها الفردية والاجتماعية
🔹سرديات المرأة في معركة الاثني عشر يومًا ضد الكيان الصهيوني البغيض
🔹سرديات حضور المرأة الناجحة في إيران والعالم الإسلامي
🔹دور المرأة في تقوية أسس الأسرة، التحديات الديموغرافية، الإنجاب
🔹المرأة في بناء المجتمع، الحياة الحضرية، ونمط الحياة الإسلامي الإيراني
قسم خاص: جائزة معصـــــــــومة الخاصة
🔹قم بزيارة الموقع لتقديم الأعمال والحصول على مزيد من المعلومات
http://www.harimeresalat.com
📆الموعد النهائي لتقديم الأعمال: ۱۰ جمادی الثانیه ۱۴۴۷
