انطلاق المــــــــــــــــــهرجان الوطني الدولي الرابع للإعلام النســـــــــائي، حريم رســـــــــالت

🔵محاور المهرجان:

🔹- المرأة، الثقة بالنفس، الصمود، والفاعلية الاجتماعية في بناء الأمة الإسلامية

🔹صمود المرأة المتحضرة، شجاعة المرأة، وصمودها

🔹المرأة، خلق فرص العمل، ريادة الأعمال، والاستثمار في الإنتاج

🔹 الحجاب، العفة، والستر في خطاب الثورة الإسلامية وهوية المرأة المسلمة

🔹 المرأة والإعلام، شرح مكانة المرأة في الغرب والإسلام

🔹أولويات المرأة المسلمة الإيرانية، متطلباتها، وواجباتها الفردية والاجتماعية

🔹سرديات المرأة في معركة الاثني عشر يومًا ضد الكيان الصهيوني البغيض

🔹سرديات حضور المرأة الناجحة في إيران والعالم الإسلامي

🔹دور المرأة في تقوية أسس الأسرة، التحديات الديموغرافية، الإنجاب

🔹المرأة في بناء المجتمع، الحياة الحضرية، ونمط الحياة الإسلامي الإيراني

قسم خاص: جائزة معصـــــــــومة الخاصة

🔹قم بزيارة الموقع لتقديم الأعمال والحصول على مزيد من المعلومات

http://www.harimeresalat.com

📆الموعد النهائي لتقديم الأعمال: ۱۰ جمادی الثانیه ۱۴۴۷

انتهاء / 232