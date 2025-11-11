المالكي يدعو لمشاركة واسعة ردا على من "يراهن على فشل الانتخابات"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ توقع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ان "ظهور النتائج ستبعث الفرح" بالنسبة له، داعيا العراقيين للمشاركة بالتصويت وإعطاء رسالة لكل من يراهن على فشلها.

وقال المالكي في كلمة بعد الادلاء بصوته انه "يتوقع مشاركة واسعة من الناخبين في الانتخابات"، داعيا "جميع العراقيين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 وإعطاء رسالة لكل من يراهن على فشل الانتخابات".

وأضاف أن "الشعب العراقي وقواه السياسية التي استطاعت أن تصل إلى هذا اليوم العظيم، وقد ذللت جميع العقبات التي كانت تعترض طريقنا في تحقيق الانتخابات"، مشيراً الى أن "إقامة الانتخابات هو يوم فرح، وسنفرح أكثر عندما تظهر النتائج".

وبين: "جئنا مبكرين لتوجيه ندائنا لكل أبناء الشعب العراقي للتوجه إلى الانتخابات وعدم التأخر لأنه يوم عظيم بالنسبة لنا، متمنياً من جميع القوى السياسية ومكونات الشعب العراقي للمشاركة في الانتخابات من أجل مكافحة الفساد".

