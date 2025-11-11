انطلاق التصويت العام للانتخابات البرلمانية في عموم العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع المحافظات، بمشاركة نحو 20 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة، وبإشراف مباشر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما تستمر عملية التصويت حتى السادسة مساءً.

وأكدت المفوضية أن "جميع مراكز الاقتراع في المحافظات الثمانية عشرة جاهزة للعمل، وأن فرقها الميدانية تتابع سير العملية لحظة بلحظة"، داعية المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار ممثليهم بحرية.

ويأتي التصويت العام بعد يومين من التصويت الخاص الذي شمل القوات الأمنية والنزلاء والنازحين، حيث أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة فيه تجاوزت 80%.

