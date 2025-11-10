ألبانيا تحتفل بالذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة افتتاح المسجد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ سيُحتفل بالذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة افتتاح مسجد الرصاص في مدينة شكودر شمال ألبانيا بفعاليات متنوعة.

ووفقًا لموقع "مسلمون حول العالم"، يستعد أهالي ومسؤولو مدينة شكودر لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة افتتاح المسجد.

وتم التخطيط لسلسلة من الفعاليات الدينية والثقافية تستمر لعدة أيام بهذه المناسبة.

منذ يوم الجمعة، يستعد سكان شكودر شمال ألبانيا لإحياء ذكرى إعادة افتتاح المسجد، مسلطين الضوء على دوره في تاريخ المدينة وهويتها الإسلامية.

يُعد مسجد الرصاص معلمًا بارزًا في تاريخ ألبانيا الحديث، إذ كان أول مسجد يُعاد افتتاحه في نهاية الحقبة الشيوعية، مما يجعله رمزًا لبداية عودة الحرية الدينية بعد عقود من الإغلاق والحظر.

ويبقى المسجد شاهدًا حيًا على ارتباط الألبان بتراثهم الإسلامي وعزمهم على حماية مؤسساتهم الدينية رغم الظروف المختلفة.