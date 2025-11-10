مسجد خشبي في بيلاروسيا يحظى بشعبية كبيرة بين السياح المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ مسجد خشبي في غرودنو، بيلاروسيا، عمره أكثر من قرن ونصف، ولا يزال يستقبل المصلين ويجذب السياح سنويًا بهندسته المعمارية الفريدة.

يُمثل هذا المسجد الخشبي، الذي تأسس عام ١٨٨٤، عقيدة وهوية مجتمع صغير من المسلمين الذين حافظوا على هذا التراث الإسلامي حتى يومنا هذا رغم الظروف التاريخية الصعبة، وفقًا لما ذكره العُلوقة.

يُقام هذا المسجد باستمرار على مدار ١٥٠ عامًا، وقد صلت فيه أجيال.

يُولي سكان المدينة المسلمون، الذين لا يتجاوز عددهم ٥٠٠ نسمة من إجمالي سكان المدينة البالغ ٦٩٠٠ نسمة، عناية خاصة بهذا المسجد ويعتبرونه جزءًا من هويتهم.

يجمع تصميم المسجد المعماري بين الطراز المحلي التقليدي والعناصر الفنية البسيطة، مما يُضفي عليه مظهرًا أصيلًا وجميلًا.

يوجد داخل المسجد مصلى منفصل للرجال وآخر للنساء، ويعكس هيكله الخشبي البسيط نمط حياة وعمارة المجتمعات الإسلامية القديمة في أوروبا.

ويجذب المسجد أيضًا السياح والزوار المحليين والأجانب وخاصة المسلمين، نظرًا لخصائصه المعمارية الفريدة وقيمته التاريخية.