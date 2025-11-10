إهداء كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» للقائد الثورة الإسلامية إلى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أهدى رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الخميس 06/11/2025، نظيره الباكستاني يوسف رضا جيلاني، نسخة من كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» باللغة الأردية، والذي يضم مقترح قائد الثورة الإسلامية لحل قضيّة فلسطين عبر استفتاء عام يشمل السكان الأصليين، وذلك خلال زيارته لإسلام آباد، حيث جاءت الهدية في صندوق مصمم على شكل صندوق اقتراع.

قام رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، السيد محمد باقر قاليباف، خلال زيارته إلى إسلام آباد، بإهداء نسخة من كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» باللغة الأردية، والذي يتضمن خطابات قائد الثورة الإسلاميّة بشأن حل قضيّة فلسطين، إلى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، السيد يوسف رضا جيلاني.

«الاستفتاء» فكرة طرحها قائد الثورة الإسلاميّة بشأن حل قضيّة فلسطين، وتعتمد هذه الفكرة على إجراء استفتاء عام للسكان الأصليين لأرض فلسطين. وقد سُجِّلَت هذه الفكرة أيضاً كمشروع مقترح من قبل الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة.

وفي كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين»، وُصِفَ الاستفتاء بأنه منطق مقبول وعصري يحظى بتأييد عالمي. ومن المحاور المهمّة الأخرى في كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» يمكن الإشارة إلى: «ضرورة عودة السكان غير الأصليين إلى أماكن هجرتهم الأصلية»، و «حق التصويت لجميع أبناء الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين وحتى اليهود الأصليين»، وكذلك «استمرار النضال الشامل حتى استسلام الكيان الغاصب لآراء الشعب الفلسطيني».

ومن النقاط المثيرة للاهتمام في هذه الهدية، والتي قوبلت بترحيب من المسؤول الباكستاني، هو أن صندوقها صُمِّمَ على شكل صندوق اقتراع.

........

انتهى/ 278