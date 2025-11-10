العلامة فضل الله يحذر من اسلوب التحريض وشدّ العصب: ليس بأيدينا الا سلاح الوحدة والوعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ عقد العلّامة السيّد علي فضل الله لقاءً حواريًا في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك بعنوان "النميمة وآثارها الخطيرة على المجتمع"، أجاب خلاله على عددٍ من الأسئلة والاستفسارات حول آخر المستجدّات في لبنان والمنطقة.

استهلّ سماحته اللقاء مشيرًا إلى أنّ النميمة آفة اجتماعية بعيدة عن أخلاقيات الإنسان المؤمن والرسالي، لما تسبّبه من إفسادٍ للعلاقات بين الناس، وتدميرٍ للثقة، وإشعالٍ للكراهية والبغضاء، وإثارةٍ للعداوات، وصولًا إلى تفكّك المجتمع وتمزّق الروابط الأسرية والاجتماعية مضيفا أنّ لهذه الآفة آثارًا خطيرة في الدنيا والآخرة.

وأوضح سماحته أنّ النميمة تُعدّ من أخطر الآفات الاجتماعية لأنها تهدّد تماسك المجتمع ووحدته، وهي سلوك غير صحي يقوم على نقل الكلام بقصد إثارة الفتن أو تحقيق مصالح شخصية على حساب استقرار المجتمع مبديا أسفه لأنّ الكثيرين يستخفّون بها أو يرونها نوعًا من التسلية، في حين تستمرّ آثارها المدمّرة بالنفاذ من مستوى الفرد إلى مستوى الجماعة مشيرا إلى أنّ الإسلام نهى عنها بشدّة لما تخلّفه من انقسام وشرذمة وتوتير للعلاقات، ولأنّها تفتح ثغراتٍ في الواقع الإسلامي يستفيد منها أعداء الأمّة وكل من لا يريد خيرًا بها.

ولفت إلى أنّ الإسلام حارب هذه الآفة الخطيرة ودعا إلى اجتنابها نظرًا لآثارها المدمّرة على مختلف الصعد، محذّرًا من عواقبها في الدنيا والآخرة. فالنميمة لا تقتصر على نقل الكلام فحسب، بل تتداخل غالبًا مع الإشاعات وتزييف الحقائق وتشويه صورة الأشخاص أو المؤسسات، ما قد يدفع إلى ردود فعل غير محسوبة.

ودعا سماحته إلى حماية مجتمعاتنا من النميمة من خلال تربية الأجيال على الصدق والأمانة، وتعزيز ثقافة الحوار المباشر بدل نقل الكلام، والامتناع عن الاستماع للنمّامين أو مشاركتهم، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في الأسرة والمدرسة والإعلام.

وتابع: مؤكّدًا أنّه لا سبيل لمواجهة هذه الآفة إلا بنشر ثقافة الأخلاق والإصلاح، وبناء مجتمع يقوم على الثقة والاحترام، ويحصّن نفسه من كل ما يزرع الشرخ والفرقة بين أبنائه مشددا على أنّ القضاء على النميمة ليس مهمة فرد واحد، بل مسؤولية جماعية تبدأ بالوعي وتنتهي ببناء ثقافة صادقة ونقية تقوّي الروابط الإيمانية والأخلاقية وتمنع الفتنة قبل وقوعها.

وفي ردّه على ما يُثار في بعض المنابر من تحريض مذهبي وطائفي، قال: "للأسف لا يزال في هذا الوطن من يستخدم أسلوب التحريض والعنصرية والمناطقية ومنطق الكراهية والحقد لشدّ عصب جمهورٍ هنا أو هناك، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى التكافل والتضامن لأننا جميعًا في سفينة واحدة" داعيا وسائل الإعلام إلى الحذر وعدم صبّ الزيت على النار من خلال استضافة شخصيات تثير الفتن وتعقّد العلاقات بين مكوّنات المجتمع اللبناني.

كما دعا الجميع إلى الحوار الحقيقي المبني على الصدق والشفافية واعتماد الأسلوب الحسن في التعامل بين مكوّنات الوطن، وعدم الانجرار خلف ردود الفعل أو الاستفزازات، لأننا ـ "رساليون ونحمل همّ هذا الوطن"، ولأنّ المستفيد الوحيد من هذه الانقسامات هو العدو الصهيوني الذي يسعى لاستغلالها وتعميقها.

وأكد سماحته عدم جواز الإساءة أو سبّ الصحابة تحت أي ذريعة، مشدّدًا على أنّ الوحدة الإسلامية ليست خيارًا بل واجبًا، ومنعًا لأي فتنة قد تُثار بين السنّة والشيعة داعيا إلى الوعي في مواجهة الحالات المتعصّبة والإلغائية، معتبرًا أنّ الوحدة هي السلاح الفعّال في مواجهة أعداء الأمة، وأنّ الوحدة لا تعني الذوبان ولا إلغاء تنوّع الآراء، بل احترام القناعات وتعزيز المشتركات بدل استحضار الخلافات ومآسي التاريخ.

وفي تعليقه على التهديدات الصهيونية، قال إنّ زيادة الاعتداءات تأتي في سياق التهويل لفرض شروط على لبنان وجرّه إلى المفاوضات المباشرة، مستغربًا وجود من لا يزال ينظر إلى هذا العدوّ كـ"حملٍ وديع".

ودعا الذين يتحدّثون عن سيادة لبنان إلى الوعي بأنّ السيادة لا تتجزّأ، وأنّ لبنان لا يقوم إلا بجميع مكوّناته.

ولفت إلى أنّ ما يجري في الجنوب من اعتداءات وتدمير واغتيالات لا يخصّ طائفة أو مذهبًا، لأنّ العدو يستهدف الوطن كلّه، ويسعى إلى النيل من سيادته ووحدته.

وختم كلامه بالتوقف عند النتائج التي ظهرت في أكثر من ولاية أميركية، ولا سيما في نيويورك التي تضمّ أكبر تجمع يهودي بعد الكيان الصهيوني، والتي أظهرت بوادر تغيير في المزاج الشعبي الأميركي بعد كل ما جرى في غزة والضفة الغربية ولبنان من مجازر واعتداءات.

وأعرب عن الأمل في أن يشكّل ذلك مرحلة جديدة تبشّر بمستقبل أكثر إشراقًا للقضية الفلسطينية وللقضايا العربية والإسلامية، وأن تساهم هذه التطورات في إعادة التوازن إلى السياسة الأميركية في التعامل مع هذه الملفات.

