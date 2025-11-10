المفوضية العليا العراقية للانتخابات تعلن عن مشاركة 82% في التصويت الخاص

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، التقرير النهائي للتصويت الخاص في عموم المحافظات العراقية.

وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، خلال مؤتمر صحفي، أن عملية التصويت الخاص جرت بنجاح وانسيابية عالية، من دون تسجيل أي خروقات أو أعطال فنية في الأجهزة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المفوضية التزمت الحياد ووقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأضاف أن عدد المشاركين في التصويت الخاص تجاوز مليوناً و100 ألف ناخب، ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 82%.

ويرى متابعون أن هذا الإقبال يعكس استعداداً أكبر للمشاركة في يوم الاقتراع العام، وسط توقعات بارتفاع النسبة مقارنة بالانتخابات السابقة.

