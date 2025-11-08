مجلس إيلينغ يحتفل بشهر التوعية بالإسلاموفوبيا في لندن بالتركيز على الوحدة ومكافحة الكراهية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انضم مجلس إيلينغ إلى عدة أحياء أخرى في لندن، بما في ذلك بارنيت وهارينجي، في إحياء ذكرى شهر التوعية بالإسلاموفوبيا (IAM) في نوفمبر من هذا العام، مع التركيز على التصدي للكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تهدف الحملة السنوية، التي أُطلقت عام ٢٠١٢، إلى رفع مستوى الوعي بالإسلاموفوبيا وتسليط الضوء على المساهمات الإيجابية للمسلمين في المجتمع البريطاني.

يدعو شعار الحملة الوطني لهذا العام، "تغيير الخطاب"، الأفراد والمنظمات إلى تحدي الصور النمطية والمعلومات المضللة عن المسلمين، وتقديم صورة حقيقية عن حياتهم.

وصرح منظمو الحملة بأن هدفهم هو "تعزيز التفاهم، ومكافحة التمييز، وبناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً".

ووفقًا لبيانات شهر التوعية بالإسلاموفوبيا، في العام المنتهي في مارس ٢٠٢٥، استهدفت ٤٤٪ من جميع جرائم الكراهية المسجلة على أساس ديني في إنجلترا وويلز المسلمين - بزيادة قدرها ١٩٪ مقارنة بالعام السابق.

أعلن مجلس إيلينغ أنه يعمل مع قادة الإيمان والمجتمع لتعزيز التضامن وتعزيز السلامة العامة في جميع أنحاء المنطقة.