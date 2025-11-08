ارتفاع غير مسبوق في الهجمات على المساجد في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أفادت مؤسسة مسلمي بريطانيا (BMT)، وهي منظمة شريكة للحكومة في رصد ظاهرة الإسلاموفوبيا، بارتفاع حاد في الهجمات على المساجد في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، كاشفةً أن أكثر من 40% من هذه الحوادث تضمنت رفع أعلام بريطانية أو إنجليزية ورموزًا أو شعارات قومية مسيحية. ووفقًا لبيانات المؤسسة، استُهدف 25 مسجدًا في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، بإجمالي 27 هجومًا، كان أكثر من ربعها عنيفًا أو مدمرًا. وشملت بعض الحوادث المبلغ عنها رشق الحجارة، وإطلاق النار على نافذة مسجد بمسدس هوائي في حضور الأطفال، وإشعال حريق متعمد في مسجد في شرق ساسكس، وتحطيم نوافذ بقضيب معدني في غلاسكو. وتعرضت ثلاثة مساجد لهجمات متعددة.

أشار تقرير منظمة BMT، المعنون "صيف الانقسام"، إلى تكرار استخدام شعارات مثل "المسيح ملك" أو "يسوع ملك" خلال هذه الاعتداءات، مما يشير إلى استغلال الجماعات اليمينية المتطرفة للغة والرموز الدينية لتأجيج المشاعر المعادية للمسلمين. وأفادت منظمة BMT، التي عيّنتها الحكومة رسميًا في يوليو/تموز لرصد الكراهية ضد المسلمين، أن عدد الاعتداءات ارتفع من اعتداء واحد في يوليو/تموز إلى ثماني اعتداءات في أغسطس/آب، وتسعة اعتداءات في سبتمبر/أيلول، وتسعة اعتداءات أخرى في أكتوبر/تشرين الأول. وأكد التقرير أنه منذ أغسطس/آب، تحوّلت طبيعة هذه الحوادث من أعمال تخريب معزولة إلى عمليات منسقة ومتكررة، مما يعكس تصعيدًا مستمرًا في شدتها وتنظيمها. كما ربطت المنظمة تصاعد الاعتداءات بحملات قومية مثل "ارفعوا الأعلام"، محذرة من أن هذه الحركات قد رسّخت السلوك المعادي للمسلمين على المستوى المحلي.

قالت عقيلة أحمد، المديرة التنفيذية للمؤسسة الإسلامية البريطانية: "الأدلة دامغة؛ فقد تزايدت الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا من حيث النطاق والشدة، وتُستهدف المساجد بمعدلات مُقلقة. ينبغي أن يكون هذا التقرير بمثابة جرس إنذار جدي للحكومة، إذ تفاقم الوضع وبرزت الحاجة إلى إجراءات تصحيحية عاجلة". ودعت المؤسسة الجهات الحكومية إلى إنشاء آليات استجابة سريعة وتعزيز الدعم الأمني ​​للمساجد، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويل الأمني.