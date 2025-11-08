التركيز على مكافحة الإرهاب في المؤتمر الإسلامي لغرب أفريقيا حول الأمن والحوكمة المنعقد في نيجيريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بالتعاون مع علماء المسلمين والمؤسسات الدينية، على أهمية تعزيز الوحدة والتعاون والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

وُضِح هذا الموقف في ختام المؤتمر الإسلامي الأول لغرب أفريقيا حول الأمن والحوكمة، الذي عُقد في أبوجا، عاصمة نيجيريا، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

وقد جمع هذا الحدث قادة دينيين وشخصيات سياسية وتقليدية وممثلين عن الدول الأعضاء في إيكواس والمنظمات الدولية.

ووصف عمر توراي، رئيس مفوضية إيكواس، المؤتمر بأنه علامة فارقة في التعاون الإقليمي ضد الإرهاب، محذرًا من أن أفريقيا، وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025، أصبحت المركز الجديد للنشاط الإرهابي.

وقال: "شهدت منطقة الساحل، على وجه الخصوص، زيادة حادة في الهجمات الإرهابية"، مضيفًا أن هناك حاجة إلى مزيج من النهج العسكرية وغير العسكرية لمواجهة هذا التهديد.

أشاد محمد السنوسي الثاني، أمير ولاية كانو النيجيرية، بدور الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ودعا إلى مواصلة التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدينية لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي.

وقال: "إن التزامكم بالسلام والأمن في منطقتنا هو منارة أمل لشعوبنا".

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية إصلاح التعليم الإسلامي، وتمكين الشباب، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

كما أشار المشاركون إلى أن الفقر والبطالة وسوء الإدارة والتهميش السياسي عوامل رئيسية لتجنيد المتطرفين، ودعوا إلى تنفيذ الإعلان الإقليمي حول تحسين التعليم الإسلامي ومكافحة التطرف.