كتابة مغربية: السيد الزهراء(ع) أسّست أول مدرسة نسائية لتعليم المرأة وبثّ الوعي فيها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكدت الكاتبة والإعلامیة‌ المغربیة "حياة لعلاب" أنّ السيد الزهراء(س) أسّست أول مدرسة نسائية لتعليم المرأة وبثّ الوعي وجعلت من بيتها المبارك مدرسة للتعليم وأيضاً لها دور بارز في ترسيخ الرسالة الأصيلة التي جاء بها النبي(ص)، كما كان لها دور في التكافل الاجتماعي كتقديم المساعدات للفقراء.

ويوافق الثالث عشر من شهر جمادى الأولى (على إحدى الروايات المعتبرة) الذكرى الأليمة لاستشهاد بضعة النبي محمد (ص) السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام).



وعرفت السيدة الزهراء (عليها السلام) بكثرة العبادة فمن أسمائها: الزكية والزاكية، لاهتمامها بتزكية النفس الموصلة إلى الفلاح، كما قال تعالى: "قد أفلح من زكاها".



وقد وصف الرسول الأعظم(ص) عبادة ابنته فاطمة (عليها السلام): "واما ابنتي فاطمة؛ فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة منّي، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبيّ، وهي الحوراء الإنسية، متى قامت في محرابها بين يدي ربّها جلّ جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، ويقول الله عزّ وجل لملائكته: (يا ملائكتي، انظروا إلى أمَتِي فاطمة سيدة إمائي،قائمة بين يديّ، ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار)".

وأوضحت الكاتبة والناشطة الإعلامية المغربية "حياة لعلاب" سبب اطلاق لقب "سيدة نساء العالمين" على السيدة فاطمة الزهراء (ع) قائلا: لله سبحانه وتعالى أخصّ السيدة فاطمة الزهراء(ع) بخصائص لم يخصّ بها إمرأة من قبل، فالصديقة الزهراء(س) تميزت بالكمالات العليا وكما جاء في الروايات المختلفة والتي تبيّن لنا مكانتها العظيمة عند الله عز وجل، فالله ميّزها بهذه المراتب العظيمة وهذه الخصائص التي خصّها بها لهدف ولغاية وهي الربط بين النبوة والولاية، فهي بنت خاتم النبيين والمرسلين وأمّ أبيها وأمّ الأئمة(سلام الله عليهم) وهي الحامية لولاية الإمام علي(ع) بالإضافة إلى بقية الأدوار التي قامت بها لتوعية النساء وإظهار كلمة الحق وغيرها من الأدوار التي قامت بها(سلام الله عليها).

وإذا نظرنا إلى تكوين السيدة فاطمة الزهراء(س) فهي من ثمرة شجرة طوبا التي هي شجرة في الجنة ونشاتها الروحية هي مخلوقة من نور عظمة الله سبحانه وتعالى.



نعم إن السيد مريم(س) كانت سيدة النساء، لكن السيدة فاطمة الزهراء(س) هي سيدة نساء العالمين على جميع الأزمنة ورواية سيدة نساء العالمين ذكرت أيضاً في كتب مدرسة أهل السنة في صحيح البخاري، وكذلك كتاب البداية والنهاية وكنز العمال.



النصوص الروائية المختلفة عند المسلمين تؤكد على المكانة العالية لسيدة نساء العالمين لأن السيدة الزهراء(ع) تجلت فيها كل درجات الكمال وكما قال الامام الحسن العسكري (ع) فهي الآية الكبرى.



ولفتت "حياة لعلاب" الى دور السيدة "فاطمة الزهراء" (ع) في المجال الاجتماعي قالت : للسيد الزهراء(ع) أدوار مختلفة في المجالات الاجتماعية، دورها كزوجة وأيضاً اهتمامها برسول الله(ص) في حياته وبأولادها الحسن والحسين والسيدة زينب(عليهم السلام)، فهذا كله لم يثني السيدة الزهراء(عل) بالقيام بمهام إجتماعية مختلفة رغم صعوبة الظروف التي كانت تحيط بأهل البيت(عليهم السلام) في تلك الحقبة، فكانت السيدة الزهراء(س) حاضرة في أهم الاعمال الاجتماعية منها تعليم النساء بحيث أسست أول مدرسة نسائية لتعليم المرأة وبثّ الوعي وجعلت من بيتها المبارك مدرسة للتعليم وأيضاً الاهتمام بترسيخ الرسالة الأصيلة التي جاء بها رسول الله(ص)، كما كان لها دور في التكافل الاجتماعي كتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، فكان الدور الاجتماعي للصديقة الزهراء(س) نموذجاً يقتدى به للأجيال، فالدارس لسيرتها(ع) يجد أن دورها في البناء لا يندرج في الاهتمام بالزوج والاولاد وانما كان لها مجالات أخرى وسيبقى لهذه الأدوار آثار خالدة رغم التحريفات التي طالت سيرتها المباركة.



وتحدثت الكاتبة والناشطة الإعلامية المغربية "حياة لعلاب" حول أهم فضائل ومناقب السيدة فاطمة الزهراء (ع) في القرآن قائلة : وللسيدة فاطمة الزهراء(س) فضائل كثيرة في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى "إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب: 33)" هذه الآية المباركة نزلت في حق أصحاب الكساء وقال النبي(ص) "اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً".

الآية تؤكد بأن العصمة تشمل أصحاب الكساء، ذكر الطبري في تفسيره أن رسول الله(ص) والامام علي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء(عليهم السلام) هم أهل البيت الذين إختصهم الله برحمة منه وطهّرهم تطهيراً حين دعا رسول الله (ص) علياً وفاطمة والحسن والحسين(سلام الله عليهم) لمباهلة نصارى نجران.



ويقول الله تعالى: "فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ(آل عمران / 61)".



وأيضاً ذكر فاطمة الزهراء(ع) جاء في قوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" هي فاطمة الزهراء(عليها السلام) ومن عرف حق السيدة الزهراء(س) ومكانها عند الله فقد عرف ليلة القدر.



كذلك سورة الكوثر، قول الله عز وجل "انا اعطيناك الكوثر" فالله بشّر رسوله(ص) بأن نسله سيكون من فاطمة الزهراء(ع) ففي رواية أن رسول الله(ص) قبل ولادة فاطمة الزهراء(ص) بشّر السيدة خديجة(عليها السلام) حيث قال لها "يا خديجة إنّ جبرئيل يخبرني أنّها أُنثى، وأنّها النسلة الطاهرة الميمونة، وأنّ اللَّه تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها الأئمّة ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه".



وتوجد آيات قرآنية عديدة كآية النور حيث قال الله تعالى: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ "(النور / 35). وفي هذا السياق، روي عن الامام الكاظم(ع) "المشكاة فاطمة، والمصباح الحسن، والحسين الزّجاجة، كأنّها كوكب دريّ".



وكشفت عن أهمية إقتداء النساء المسلمات بنمط حياة السيدة فاطمة الزهراء (ع) قائلة: لو بحثنا في أي زمان من الأزمنة حول نساء العالم بأسره، لم نجد قدوة صالحة أفضل من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء(عليها السلام).



مع الأسف في ظلّ تحريف سيرة سيدة نساء العالمين(ع) وعدم الاهتمام بالتعرف عن سيرتها انتج لنا نساء مسلمات لايعرفن عن السيدة فاطمة الزهراء(س) أي شيء بينما لو المرأة المسلمة جعلت قدوتها في الحياة هي فاطمة الزهراء(ع) فستكون العفة والاحتشام مكان التبرج والتقليد الأعمى بالمرأة الغربية وتكون المرأة المسلمة مدرسة تربّي أطفالها على نهج الاسلام المحمدي الاصيل، فالعقل يلزم المرأة المسلمة أن تقتدي بقدوة حسنة لتتأسى بها في أمور الدنيا والآخرة.

وشددت الكتابة المغربية على مكانة السيدة فاطمة (س) عند النبي (ص) من خلال قول النبي(ص)"فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَمَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَی اللَّهَ" وقالت: للسيدة فاطمة الزهراء(س) مكانة عالية وعظيمة عند رسول الله(ص)، فقد تحدث عنها في مواطن عديدة واعتبرها روحه التي بين جنبيه وقوله "مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي" هنا نلتمس أن رسول الله(ص) كان يدرك أن السيدة فاطمة الزهراء(س) ستتلقى ظلماً كبيراً بعد وفاته، لذلك نبّه الناس لعظمة السيدة فاطمة(س) عند الله عزوجل وعند رسوله وبيّن للمسلمين في العديد من الروايات عظمة السيدة فاطمة(س) حيث قال "إن الله يغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاها" فهذه الرواية تبيّن وبكل وضوح أن غضب الله تعالى مرتبط بغضب فاطمة ورضاه لرضاها لكن مع الاسف رغم أن رسول الله(ص) بيّن مكانة السيدة الزهراء(ع) عند الله تعالى الا أن القوم هاجموا بيتها واستشهدت نتيجة الهجوم.



وكشفت الكتابة المغربية "حياة لعلاب" عن أهمية تدريس نمط حياة السيدة فاطمة الزهراء (ع) في الجامعات قائلة: إنني أعتبر أن تدريس سيرة سيدة نساء العالمين(عليها السلام) في الجامعات واجب لأنه يساهم في بثّ الوعي الديني لدى الطلاب والطالبات ويربطهم بهويتهم الإسلامية الحقة فما أحوجنا لتدريس سيرة السيدة الزهراء(ع) في مناهج التعليم لتكون أمة رسول الله(ص) الأمة المرتبطة بقادتها الموجب طاعتهم من الله سبحانه وتعالى ولتكن أمة قوية في جميع شؤون الحياة.



أما الابتعاد عن خلق مناهج تعليمية لتدريس سيرة هؤلاء العظماء من أهل البيت(عليهم السلام) ينتج لنا بعض النماذج من الساقطين الذين اتخذوا من مناهج تعليمية أوروبية أسوة في إفساد الشباب وفكّ ارتباطه بثقافته وهويته وبذلك أصبحنا نرى شباباً لا تربطهم بالدين رابطة ولا بالاخلاق يرون التفسخ والهبوط هو التقدم ومن أسباب الابتعاد عن تعاليم سير هؤلاء القادة العظماء بتنا نرى من المسلمين من أصبح مستعداً أن يتحد ويتعاون مع العدو المحتل، لذلك فان دراسة سيرة أهل البيت(عليهم السلام) وبوجه أخص سيرة الزهراء(عليها السلام) بات حاجة ضرورية.



ولفت الكتابة المغربية "حياة لعلاب" الى أهم أبعاد نمط الحياة الفاطمية في مجال تربية الأبناء، ورعاية الزوج، والأخلاق قائلة: مع الأسف أن أمة رسول الله(ص) لم تعطي لهذه المرأة العظيمة حقها، فالسيدة الزهراء(س) هي المرجع الذي يقتدى به فكيف لايكون ذلك وهي تربت في بيت النبوة وعلى يد خير الخلق رسول الله(ص)، فاذا نظرنا لها في التاريخ كزوجة نراها أنها قدمت لنا كيف يكون تعامل الزوجة مع زوجها بالشكل الذي يريده الله من كل امرأة مسلمة متزوجة؟ من احترام الزوج وطاعته والتعاون معه وكانت(س) الأم التي أنجبت للأمة سيدي شباب أهل الجنة ومن ثمرة تربيتها السيدة زينب(س) التي وقفت في وجه الظالم وقالت كلمة حق دون خوف إمامه انها تربية المدرسة الفاطمية التي كان حاضرة في واقعة كربلاء بكل المقاييس وتجسدت في الصبر والحلم والشجاعة السیدة زينب(س) وفي تضحية الحسين(ع) وهو يواجه خط الانحراف والظلال ومن أجل أن يبقى دين جده رسول الله(ص) فكانت فاطمة الزهراء(س) نموذجاً لا مثيل له ليس للمرأة فقط وانما للرجل أيضاً وفي جميع المجالات.

إن تاريخ السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) لن يموت في قلوب المؤمنين إلى ظهور صاحب العصر والزمان(عجل الله فرجه الشريف).

انتهى / 232