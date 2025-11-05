السيد الحوثي: منطقتُنا لا يمكن أن تشهد استقرارًا ولا أمنًا طالما بقي العدو الصهيوني محتلا لفلسطين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ألقى السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد تحدث فيها عن أهمية ثقافة الجهاد والاستشهاد، خاصة في ظل الوضع المأساوي الذي تمر به الأمة جراء الإجرام الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وغربيا، كما تطرق إلى الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني كثمرة من ثمار الجهاد في سبيل الله، داعيا إلى الجهوزية للجولة القادمة مع العدو الإسرائيلي فالمنطقة لا يمكن أن تهدأ ما دام العدو الإسرائيلي يحتل فلسطين.

وأكد السيد القائد على ضرورة إدراك أهمية الاستمرار في البناء على أساس الاستعداد للجولة القادمة في المواجهة مع العدو ومن يتورط معه وقد وفق الله سبحانه وتعالى شعبنا العزيز لموقف عظيم، وقف ضد العدو الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الإبادة الجماعية.

وأضاف" وقف شعبنا موقفا مشرفا بكل ما يستطيع عسكريا، وبكل ما يستطيع، وبنشاط شعبي هائل ومكثف".

وأوضح السيد أننا خرجنا من هذه الجولة بأقوى مما كنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى من كل مرحلة مضت.

وأكد أننا قادمون حتما على جولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي. مضيفا أن منطقتنا لا يمكن أن تشهد استقرارا ولا أمنا ولا سلاما طالما بقي العدو الإسرائيلي محتلا لفلسطين ومتحركا لمخططه الصهيوني ضدنا كأمة مسلمة.

وشدد على أهمية أن نواصل كل أنشطتنا، ومن الأنشطة الرائعة في هذه الأيام الوقفات القبلية العظيمة.

وقال السيد: "أتوجه بالتحية والإعزاز والتقدير الكبير لقبائل شعبنا العزيز التي تحركت في هذه الأيام بوقفات عظيمة تؤكد استعدادها وجهوزيتها التامة ووفاءها للشهداء".

كما أكد على أهمية العناية بأسر الشهداء واستشعار المسؤولية تجاههم والاهتمام بهذه المناسبة في هذه الأيام على مدى أسبوع الشهيد.

