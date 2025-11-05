أمريكا تطرح مشروع قرار لرفع الشرع وخطاب الذين كانا ارهابيين عن قائمة العقوبات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لرفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم داعش الوحشي وتنظيم القاعدة الارهابي.

وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأميركي يرحب بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب.

كما يرحب مشروع القرار بالتزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.

ويؤكد النص التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها.

وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة أعربت لبعض أعضاء المجلس عن رغبتها في التصويت على مشروع القرار قبل زيارة الرئيس الشرع لواشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل، وإن هناك مؤشرات على أن التصويت قد يتم إما اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعلنت في وقت سابق من العام الجاري رفع العقوبات عن سوريا على خلفيات سياسية .

وعلى خلفية الأزمة السورية التي اندلعت منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

..................

انتهى / 232