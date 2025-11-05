استشهاد ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي في انفجار بالعاصمة العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نعت هيئة الحشد الشعبي، ثلاثة من منتسبيها استشهدوا في انفجار بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للهيئة، أن الشهداء هم: (مرتضى كاظم الدراجي، محمد عبد الرحمن المطيري، وعد حسن العماري)".

وأضاف البيان "لقد سطر هؤلاء الأبطال بدمائهم صفحات من العزة والفداء، مؤكدين أن الحشد الشعبي سيبقى الدرع الحامي للعراق وأهله، ولن يتراجع لحظة عن الدفاع عن أرضه وسيادته ومقدساته، مواصلين طريق الشهادة الذي اختاره شهداؤنا الأبرار".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق أمس الثلاثاء، بأن الانفجار الذي وقع قرب معمل للغاز في منطقة بسماية جنوبي العاصمة بغداد كان داخل أحد مقار الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الانفجار الذي لم تعرف طبيعته وقع داخل أحد مقار الحشد مجاور معمل الغاز بالقرب من مدينة بسماية".

في الوقت ذاته، نعت هيئة الحشد الشعبي/ مديرية مكافحة المتفجرات، أحد منتسبيها الأبطال الذي ارتقى شهيدًا، وإصابة اثنين آخرين، جرّاء انفجارٍ عرضيٍّ وقع أثناء تنفيذ واجبٍ فني في منطقة جرف النداف ببغداد.

وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان إن "الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلّفتها عصابات داعش الإرهابية، كانت مخزونة داخل أحد مقرات المديرية".

وأوضح البيان أنه "تمت السيطرة على الحادث واتُّخذت الإجراءات اللازمة"، مؤكداً " استمرار جهود الهيئة بفرقها في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظًا على أرواح المواطنين".

انتهى / 232