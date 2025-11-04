  1. الرئيسية
صدور العدد 128 من مجلة الآفاق

4 نوفمبر 2025 - 18:32
رمز الخبر: 1746607
مصدر: خاص أبنا
صدور العدد 128 من مجلة الآفاق

صدر العدد 127 من مجلة الآفاق المعنية بشؤون الحوزات العلمية والتي تضمنت 18 محورا مركزيا .

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 127 من مجلة الآفاق المعنيّة بشؤون الحوزات العلميّة في المحاور التالية‎:‎

1.ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها
2.كلمة رئيس التحرير: السيدة الزهراء مدرسة الأخلاق والفضيلة. 
3.اليونسكو تحتفي بعبقرية الشهيد الصدر: "الأسس المنطقية للاستقراء" ُيُدرج رسمًيًا ضمن برنامج الذكريات العالمية للفترة 2026-2027. 
4.ملاحظة: لماذا "الأسس المنطقیة للاستقراء؟"
5. في حوار مع الشيخ أكرم بركات: مصحف فاطمة ليس قرآنًا آخر. 
6. الشيخ نعيم قاسم للمنار: المقاومة جاهزة للدفاع ولديها ردع يمنع تحقيق العدو لأهدافه.
7. إمام جمعة قم: يجب أن نأخذ مؤامرة الأعداء في الحرب الثقافية مأخذ الجد.
8.سيماء الصالحين. 
9.علماء وأعلام: المیرزا محمد باقر الخلخالی رضوان الله علیه
10.صدر حديثاً: المقرر الدراسي للتعّرّف على دراسة الموضوعات الفقهیة.
11.تعريف بكتاب: مقدمة علی الاجتهاد الصانع للحضارة – تأليف علي بخشی. 
12.قراءة و تحلیل: ‎قراءة في كتاب: فلسفة التاريخ عند السید الخامنئي
13.تعریف بالمراکزالمؤسسات العلمیة الشیعیة‎:‎ «المركز الوطني للإجابة على الأسئلة الدينية». 
14.ملاحظة: رحلة المعرفة من الشک إلی الیقین
15.شهداء الفضيلة: الطالب الشهيد محبت علي محمودي. 
16.كلمات للحياة
17.شعر وقصیدة
18.نصیحة نفسیة

اطلب النسخة الألكترونية من هنا

