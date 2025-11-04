صدور العدد 128 من مجلة الآفاق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 127 من مجلة الآفاق المعنيّة بشؤون الحوزات العلميّة في المحاور التالية:
1.ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها
2.كلمة رئيس التحرير: السيدة الزهراء مدرسة الأخلاق والفضيلة.
3.اليونسكو تحتفي بعبقرية الشهيد الصدر: "الأسس المنطقية للاستقراء" ُيُدرج رسمًيًا ضمن برنامج الذكريات العالمية للفترة 2026-2027.
4.ملاحظة: لماذا "الأسس المنطقیة للاستقراء؟"
5. في حوار مع الشيخ أكرم بركات: مصحف فاطمة ليس قرآنًا آخر.
6. الشيخ نعيم قاسم للمنار: المقاومة جاهزة للدفاع ولديها ردع يمنع تحقيق العدو لأهدافه.
7. إمام جمعة قم: يجب أن نأخذ مؤامرة الأعداء في الحرب الثقافية مأخذ الجد.
8.سيماء الصالحين.
9.علماء وأعلام: المیرزا محمد باقر الخلخالی رضوان الله علیه
10.صدر حديثاً: المقرر الدراسي للتعّرّف على دراسة الموضوعات الفقهیة.
11.تعريف بكتاب: مقدمة علی الاجتهاد الصانع للحضارة – تأليف علي بخشی.
12.قراءة و تحلیل: قراءة في كتاب: فلسفة التاريخ عند السید الخامنئي
13.تعریف بالمراکزالمؤسسات العلمیة الشیعیة: «المركز الوطني للإجابة على الأسئلة الدينية».
14.ملاحظة: رحلة المعرفة من الشک إلی الیقین
15.شهداء الفضيلة: الطالب الشهيد محبت علي محمودي.
16.كلمات للحياة
17.شعر وقصیدة
18.نصیحة نفسیة
اطلب النسخة الألكترونية من هنا
..................
انتهى / 232
تعليقك