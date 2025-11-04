الاحتلال "الإسرائيلي" يتوغّل ويفجّر منزلًا في ميس الجبل الجنوبية بلبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نفذت قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، توغلًا بريًا جديدًا داخل الأراضي اللبنانية، حيث عمدت إلى تفخيخ منزل في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل وتفجيره، في انتهاكٍ صارخ للسيادة اللبنانية.

وتقوم دولة الاحتلال الصهيونية بحين وآخر في قصف واستهداف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، خارقة اتفاق وقف إطلاق النار وبدعم أمريكا مطلق وصمت حكمي دائم.

وتهدف دولة الاحتلال الصهيونية لإفراغ منطقة جنوب لبنان عبر قصف أبنية واغتيال مدنيين .

..................

انتهى / 232